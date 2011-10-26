Богатирьова поїде до Польщі

Київ. 26 жовтня. УНІАН. 27 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА здійснить робочий візит до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату РНБО, візит заплановано на виконання плану співробітництва безпекових установ України і Польщі та у зв’язку із запрошенням керівника Бюро національної безпеки Республіки Польща.

У ході візиту заплановані зустрічі Р.БОГАТИРЬОВОЇ із Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, керівником Бюро національної безпеки Станіславом КОЗЄЄМ, віце-прем’єр-міністром, міністром економіки Вальдемаром ПАВЛЯКОМ і міністром національної оборони Польщі Томашем СЕМОНЯКОМ.

За результатами візиту планується підписання спільного комюніке та плану співробітництва між апаратом РНБО України і Бюро національної безпеки Польщі на 2012-2013 роки.

Також відбудеться спілкування Р.БОГАТИРЬОВОЇ з представниками українських ЗМІ у Польщі.