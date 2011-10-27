Депутат ЄП: Європарламент жорсткий до влади України і відкритий до людей

Депутат Європарламенту Сарюш-Вольські: Резолюція по Україні продемонструвала відкритість до суспільства і суворість до влади

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ (група народних партій, Польща) вважає, що схвалена сьогодні Європарламентом резолюція по Україні продемонструвала відкритість європейських депутатів до українського суспільства і суворість до влади.

Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН прес-службою групи народних партій Європарламенту.

“В своїй резолюції депутати суворо засудили порушення демократичних принципів та європейських цінностей в Україні. Вони закликали український уряд змінити свою поведінку, інакше під загрозою опиниться зближення України та ЄС”, - заявив депутат.

“Водночас, резолюція ілюструє подвійний підхід ЄС до своїх східних партнерів. З одного боку, політика суворості та високих вимог щодо влади, з іншого, - політика відкритості щодо суспільства та його європейських прагнень”, - додав Я.САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ.

Він підкреслив, що в своїй резолюції депутати надіслали чіткий месидж українському суспільству щодо виправданості його європейських прагнень, а також щодо того, що європейський шлях все ще залишається відкритим для країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент схвалив резолюцію по ситуації в Україні, в якій підтвердив право України претендувати на членство в ЄС, однак, водночас висловив стурбованість щодо політичних переслідувань, згортання свободи слова, намірів змінити виборче законодавство. Депутати наголосили, що збереження в силі вироку колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО має ризики для підписання та ратифікації нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС.