У Болгарії на виборах Президента перемагає кандидат від правлячої партії
10:26, 31 жовтня 2011Новини ЄС
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Плевнелієв набрав понад 52% голосів
Київ. 31 жовтня. УНІАН. Кандидат від правлячої партії Росен ПЛЕВНЕЛІЄВ переміг на виборах Президента Болгарії, передає Бі-Бі-Сі.
За даними Виборчого комітету, 47-річний Р.ПЛЕВНЕЛІЄВ набрав 52,2% голосів у другому турі виборів за результатами обробки 98% бюлетенів.
За місце глави держави країни боровся також кандидат від Соцпартії Івайло КАЛФІН.
Президент в Болгарії виконує багато в чому церемоніальну роль – більша частина реальних повноважень зосереджена в руках прем`єр-міністра. Глава держави відповідає за зовнішню політику, а також є верховним головнокомандувачем збройних сил. Крім того, він має право накласти вето на закони, що приймаються парламентом.
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