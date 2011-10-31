У Болгарії на виборах Президента перемагає кандидат від правлячої партії

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Кандидат від правлячої партії Росен ПЛЕВНЕЛІЄВ переміг на виборах Президента Болгарії, передає Бі-Бі-Сі.

За даними Виборчого комітету, 47-річний Р.ПЛЕВНЕЛІЄВ набрав 52,2% голосів у другому турі виборів за результатами обробки 98% бюлетенів.

За місце глави держави країни боровся також кандидат від Соцпартії Івайло КАЛФІН.

Президент в Болгарії виконує багато в чому церемоніальну роль – більша частина реальних повноважень зосереджена в руках прем`єр-міністра. Глава держави відповідає за зовнішню політику, а також є верховним головнокомандувачем збройних сил. Крім того, він має право накласти вето на закони, що приймаються парламентом.