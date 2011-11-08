Україна приєдналася до Конвенції про боротьбу з насильством проти жінок

Київ. 8 листопада. УНІАН. 7 листопада 2011 року міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО підписав Конвенцію Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформаційної політики МЗС.

Конвенція, яка була підписана К.ГРИЩЕНКОМ, є новим правовим інструментом Ради Європи та створює всеохоплюючі правові рамки захисту жінок від усіх форм насильства та спрямована на попередження та ліквідацію цього явища. Конвенція також передбачає міжнародний механізм моніторингу імплементації її положень на національному рівні.

Україна стала 17 державою, яка приєдналась до цього важливого міжнародно-правового інструменту, що засвідчує належну увагу Уряду до питань гендерної рівності та боротьби з дискримінацією жінок. Приєднання до Конвенції сприятиме здійсненню відповідних заходів для створення інтегрованого підходу з ліквідації насильства щодо жінок та домашнього насильства шляхом подальшого застосування положень Конвенції на національному рівні.

К.ГРИЩЕНКО також підписав Протокол №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва.

Цей міжнародно-правовий інструмент у галузі розбудови єврорегіонального співробітництва визначає юридичний статус та врегульовує питання заснування та функціонування об’єднань єврорегіонального співробітництва, до складу яких входять місцеві влади та державні органи влади.

Підписання Україною Третього протоколу є особливо важливою подією в рамках реалізації пріоритету Головування України у Комітеті міністрів РЄ щодо розвитку та зміцнення місцевої демократії, одним із напрямів якого є посилення транскордонного співробітництва.