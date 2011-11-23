В Україні порушують права ув`язнених

Брюссель. 23 листопада. УНІАН. Комітет із запобігання тортурам і нелюдяному чи деградуючому ставленню або покаранню Ради Європи відзначає порушення прав ув’язнених в Україні.

Про це йдеться в опублікованій сьогодні доповіді Комітету за результатами візиту його делегації до України у вересні 2009 року.

«Ситуація щодо трьох фундаментальних гарантій, підтримуваних Комітетом, зокрема, права затриманих на інформування близьких родичів або іншої третьої сторони за їхнім вибором про їхнє місцезнаходження, а також права на доступ до адвоката і лікаря, практично не змінилася (з останнього візиту в 2005 році – УНІАН)», - наголошується в доповіді.

У документі зазначається, що багато ув’язнених скаржилися делегації Комітету на те, що їм було невідомо, чи проінформовані їхні родичі про їхнє ув’язненні, а також про місце їхнього тримання під вартою.

Крім того, в документі наголошується, що під час візиту до України у вересні 2009 року було встановлено лише незначний прогрес у галузі забезпечення прав ув’язнених на доступ до адвоката.

«Затримані були, як правило, інформовані про їхнє право доступу до адвоката слідчими під час складання протоколу затримання .. перед чим часто проводилися допити», - зазначається в доповіді.

При цьому, в документі говориться, що багато затриманих скаржилися на тиск з боку офіцерів міліції з метою підписання заяви про те, що вони не потребували послуг адвоката.

Комітет переконаний в необхідності забезпечити право затриманих на зустріч з адвокатом до першого допиту, незалежно від того, чи затримані вони за кримінальні або адміністративні правопорушення.

У доповіді також відзначаються проблеми, з якими стикаються ув’язнені в реалізації свого права на доступ до лікарів. Комітет наголошує, що право доступу до лікарів має включати можливість для затриманих осіб проходити обстеження у незалежних лікарів у приватному режимі.