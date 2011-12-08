Баррозу закликає країни ЄС продемонструвати відданість євро

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ закликав країни Європейського Союзу продемонструвати відданість єдиній валюті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це він заявив сьогодні, виступаючи на конгресі Європейської народної партії у Марселі.

“Весь світ дивиться на нас. І те, чого світ очікує від нас, це більше не національні проблеми, але загальноєвропейське рішення”, - заявив Ж.БАРРОЗУ, напередодні саміту ЄС, який розпочнеться сьогодні у Брюсселі.

“Чого я очікую від голів держав та урядів – не того, щоб вони приїхали і сказали, чого вони не можуть, але що вони зроблять для Європи”, - додав Президент Єврокомісії.

За його словами, Євросоюз має продемонструвати свою підтримку єдиній валюті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочинається дводенний саміт ЄС, на якому лідери країн-членів ЄС планують обговорити подальші кроки виходу з економічної кризи.