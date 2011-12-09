Україна продовжить допомагати Афганістану

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Україна продовжить надавати допомогу Афганістану.

Про це заявив 8 грудня у Брюсселі журналістам глава Місії України при НАТО Ігор ДОЛГОВ по завершенню міністерського засідання країн-членів НАТО та країн-контрибуторів Міжнародних сил стабільності та безпеки в цій країні.

“Головною метою було попереднє схвалення на рівні міністрів плану діяльності НАТО в Афганістані після 2014 року: в 2014 році завершується мандат діяльності міжнародних сил стабільності та безпеки”, - зазначив дипломат.

За його словами, на сьогодні в Афганістані існує потреба як в підготовці фахівців власних сил безпеки – армії та поліції, так і надання після 2014 року допомоги в реконструкції країни.

І.ДОЛГОВ зазначив що командування сил НАТО розповсюдило серед країн-контрибуторів перелік необхідного обладнання та товарів, які треба направити в Афганістан.

“Перелік досить широкий: від ремонту техніки радянського виробництва до постачань запасних вузлів до гелікоптерів Мі, літаків Антонов, і до таких простих речей, як намети і так далі. Перелік досить широкий, і я впевнений він з часом буде розширюватися”, - висловив думку дипломат.

За його словами, конкретні необхідності регіонів визначають спеціальні групи реконструкції окремих провінцій, що перебувають під головуванням однієї з країн-членів НАТО. Україна, при цьому, бере участь в роботі двох таких груп – польської та литовської.

“З того, що зараз в роботі, - існує потреба в двох додаткових фахівцях в сфері авіації. Це ми розглядаємо як реальний запит. Чи є можливість направити чи ні, поки що передчасно про це говорити”, - сказав І.ДОЛГОВ.

Він також звернув увагу на те, що в Афганістані мають гарну репутацію українські військові лікарі та спеціалісти з розмінування.

Посол також нагадав, що Україна надає свій повітряний простір для перевезення вантажів цивільного призначення для Міжнародних сил стабільності та безпеки в Афганістані, і готова надавати можливість наземних перевезень залізницею – відповідна угода підписана, але поки не реалізується.

“Але з посиленням процесів реконструкції, з розгортанням масштабних проектів інфраструктурних, будівельних, очевидно цей потік вантажів буде збільшуватися, і потреба в цьому маршруті стане нагальною”, - сказав І.ДОЛГОВ.

За його словами, вже зараз відзначається збільшення експорту металоконструкцій з України до Афганістану.