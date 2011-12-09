Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК задоволений завершенням переговорів з Україною про угоду про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Європейської Ради, характеризуючи основні здобутки польського головування в ЄС

“(Ми – УНІАН) задоволені тим, що завершуємо переговори з Україною”, - сказав він.

Серед інших досягнень польського головування Д.ТУСК назвав сьогоднішнє підписання угоди про членство Хорватії в ЄС, а також проведення саміту “Східного партнерства” у вересні у Варшаві.

Як повідомляв УНІАН, Польща головує в ЄС з липня по грудень цього року. З 1 січня головування в ЄС переходить до Данії.