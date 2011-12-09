Лідери ЄС готові бачити Румунію та Болгарію в Шенгені

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Лідери ЄС закликали Раду ЄС схвалити рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках засідання Європейської Ради, схвалених сьогодні.

“Європейська Рада зазначає, що всі юридичні умови виконані для схвалення рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Вона закликає Раду ЄС схвалити відповідне рішення якомога швидше”, - написано у висновках.

При цьому, лідери ЄС зазначили, що у випадку необхідності, готові повернутися до розгляду цього питання на наступному засіданні Європейської Ради у березні.