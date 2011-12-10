Єврокомісія стурбована відсутністю прозорості в суді у в’язниці проти Тимошенко

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Єврокомісія стурбована відсутністю прозорості в суді у в’язниці проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер СТАНО.

“Ми зазначаємо з глибокою стурбованістю відсутність прозорості під час слухань у в’язниці, що, здається, не відповідає юридичним нормам Європейського суду з прав людини”, - сказав він.

“Ми закликаємо владу забезпечити чесні, неупереджені та прозорі юридичні процедури”, - додав П.СТАНО.

Представник Єврокомісії також зазначив, що в Комісії відомо про проведення судового процесу у в’язниці. Крім того, за його словами, Єврокомісія доручила представництву ЄС в Києві уважно стежити за розвитком подій навколо справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Шевченківський районний суд Києва протягом 12 годин безпосередньо в камері медчастини Лук`янівського СІЗО розглядав клопотання Генеральної прокуратури про взяття вже ув’язненої Ю.ТИМОШЕНКО під варту в рамках іншої кримінальної справи 15-річної давнини щодо діяльності компанії "Єдині енергетичні системи України".

Незважаючи на те, що до Ю.ТИМОШЕНКО тричі приходив медичний консиліум, який кожного разу переписував свої попередні висновки про стан її здоров`я, тюремні лікарі наполягали, що "кардинальних заперечень проти проведення слідчих дій немає".