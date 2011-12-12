Комітет з попередження тортур РЄ вивчав ставлення до Тимошенко

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Делегація Комітету з питань попередження тортур, негуманного чи деградуючого ставлення чи покарання здійснила візит до України з 29 листопада по 6 грудня.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Ради Європи.

Згідно з повідомленням, головною метою візиту було переглянути прогрес щодо поводження та умов утримання ув’язнених в місцях позбавлення волі.

З цією метою, делегація відвідала СІЗО в Києві та Харкові, а також низку відділень міліції.

В рамках візиту делегація також вивчила, яким чином і яка медична допомога надається в Лук’янівському СІЗО, зокрема, Юлії ТИМОШЕНКО, Юрію ЛУЦЕНКУ та Валерію ІВАЩЕНКУ.

Під час візиту делегація також провела консультації з міністром юстиції України Олександро ЛАВРИНОВИЧЕМ, першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм ЧЕРНИХ та головою Державної пенітенціарної служби України Олександром ЛІСІЦКОВИМ, а також мала зустрічі з Генеральним прокурором Олександром ПШОНКОЮ, першим заступником Генерального прокурора Ренатом КУЗЬМІНИМ та заступниками Генпрокурора Анатолієм ПРИШКО, Євгеном БЛАЖІСЬКИМ та Віктором ВОЙЦИШЕНИМ, а також з українським Омбудсменом Ніною КАРПАЧОВОЮ.

Наприкінці візиту делегація представила попередні результати своїх спостережень представникам української влади.