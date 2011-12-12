В Росії кажуть, що Україні самій вирішувати, з ким іти вперед

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ вважає, що Україні самостійно треба вирішувати своє майбутнє.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції напередодні саміту ЄС-Росія, який відбудеться 15 грудня.

“Я думаю, звичайно, це українцям вирішувати, що робити, і який уряд обирати, але буде краще для України мати гарні відносини і з Брюсселем, і з Москвою”, - сказав Посол.

Дипломат зазначив, що Україна “заслуговує на краще”, ніж бути об’єктом боротьби між ЄС та Росією.

“Я думаю, ставити перед країною дилему куди йти – неправильно”, - підкреслив В.ЧИЖОВ.

Разом з тим, він зазначив, що Україна та Росія мають давню історію двосторонніх відносин, а також історію відносин між народами, які жили поруч, і які мають тісні зв’язки.