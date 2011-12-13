Фюле розповів українській владі про стурбованість відсутністю реформ

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ під час зустрічі з українською владою в понеділок, 12 грудня, наголосив на стурбованості відсутністю реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в його заяві, розповсюдженій сьогодні.

“Я підкреслив, що ЄС стурбований відсутністю прогресу щодо низки критичних реформ в Україні, включаючи реформи конституційної та судової сфери, і ми мали змістовну дискусію щодо цього”, - йдеться у заяві.

Комісар наголосив, що головною метою його візиту в Україну була підготовка до саміту ЄС-Україна, запланованого на 19 грудня, на якому планується обговорити низку важливих питань поточних відносин України та ЄС, а також питання довогострокових цілей політичної асоціації та економічної інтеграції.

“Я наголосив моїм українським колегам, що відносини з Україною є важливими для ЄС, а угода про асоціацію – найкраща перспектива для українських громадян, щоб бути впевненими у майбутньому, яке ґрунтуватиметься на Європейських цінностях та стандартах”, - підкреслив С.ФЮЛЕ.

Він також наголосив на серйозній стурбованості останніми випадками вибіркового застосування правосуддя в Україні, включаючи справу колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

В ході візиту С.ФЮЛЕ мав зустрічі х Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, першим віце-прем’єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ та Ю.ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО.