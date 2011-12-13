Ліхтенштейн приєднається до Шенгенської зони

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Ліхтенштейн стане 26-ю країною-членом Шенгенської зони з 19 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС.

Згідно з рішенням, з 19 грудня буде знятий прикордонний контроль на наземних кордонах з цією країною.

Раніше Рада ЄС вже дійшла висновку, що Ліхтенштейн виконав усі необхідні умови для приєднання до Шенгенської зони.

Таким чином, з 19 грудня Шенгенська зона включатиме в себе всі країни-члени ЄС крім Болгарії, Румунії, Кіпру, Ірландії та Великобританії, а також Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн.

Шенгенська зона була створена 14 червня 1985 року, коли 5 країн-членів ЄС – Бельгія, Франція, Німеччина, Люксембург та Нідерланди – підписали Шенгенську угоду, що передбачає вільне пересування в межах країн, що увійшли до Шенгенської зони.