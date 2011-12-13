4 особи загинуло в бельгійському Льєжі через стрілянину

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. 4 особи загинуло, десятки отримали поранення внаслідок стрілянини у центрі бельгійського міста Льєж.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, серед загиблих – один з організаторів нападу Нордін Амрані, який вже мав проблеми з поліцією через незаконне зберігання зброї.

Кількість поранених, за останніми даними, сягнули 64-х, з них семеро – серйозно.

В цілому, виконавців нападу було троє. Один з них вже затриманий поліцією, а третьому поки вдалося втекти.

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, близько 13:00 за місцевим часом нападники розпочали стрілянину у центрі Льєжу з використанням вибухових пакетів та автомату Калашникова.

Мотиви нападу поки невідомі. Центр міста зараз очеплений поліцією, яка заявила вже про виявлення ще кількох підозрілих предметів. Разом з тим, бельгійська поліція також заявила, що зараз ситуація перебуває під контролем.