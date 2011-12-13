Єврокомісія пропонує скоротити видатки на персонал
17:50, 13 грудня 2011Новини ЄС
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Підвищити пенсійний вік та кількість робочих годин...
Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Єврокомісія пропонує скоротити видатки на утримання персоналу.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідні пропозиції були схвалені сьогодні на засіданні Комісії в Страсбурзі.
Згідно з повідомленням прес-служби, пропозиції передбачають підвищення пенсійного віку для службовців Комісії, а також зменшення на 5% кількості функціонерів та збільшення кількості робочих годин на тиждень.
Крім того, пропозиції передбачають зменшення зарплат в окремих сферах.
В цілому, на думку Єврокомісії, ці заходи дадуть можливість зекономити 1 млрд. євро до 2020 року.
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