ЄС каже про неконструктивність Москви щодо Транскаспійського газопроводу

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. ЄС називає неконструктивною позицію Росії щодо транс каспійського газопроводу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий дипломат ЄС напередодні саміту ЄС-Росія, який розпочнеться сьогодні і триватиме до завтра. .

“Росія у вигляді аргументів використовує погрози національній безпеці чи порушення Азербайджаном та Туркменістаном міжнародних конвенцій. Ми вважаємо, що тон та аргументи в цій дискусії – неконструктивні та ворожі”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, ЄС вважає, що Азербайджан та Туркменістан мають право самостійно визначатися щодо свого майбутнього.

Як повідомляв УНІАн, восени цього року Рада ЄС схвалила мандат Євро комісії на переговори про будівництво транс-каспійського газопроводу, який поєднав би Туркменістан та Азербайджан.

Це рішення викликало обурення в Москві, яка заявляє про неможливість такого будівництва через невизначеність статусу Каспійського моря.