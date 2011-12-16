Польща сподівається парафувати угоду між ЄС та Україною до кінця року

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Польща сподівається на парафування угоди між ЄС та Україною до кінця року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні міністр з питань європейських справ Польщі Миколай ДОВГІЛЕВІЧ на прес-конференції за підсумками польського головування в ЄС.

“Я думаю, що угода буде парафована до кінця року, що може бути зроблено після самміту, я не маю 100% впевненості, однак, скоріш за все, це станеться до кінця року”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року. У листопаді обидві сторони заявили про технічне завершення переговорів, разом з тим, питання парафування, підписання та ратифікації угоди перебуває відкритим через внутрішньополітичну ситуацію в Україні.