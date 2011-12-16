ЄС: угода з Україною не буде парафована цього року

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Угода про асоціацію між ЄС та Україною не може бути парафована цього року.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заяви високо посадовий європейський дипломат напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися 19 грудня.

“Не буде парафування цього року”, - сказав співрозмовник агентства.

“Після того, як ми узгодимо текст, юридичні служби наші та українські мають перевірити текст. Це потребує часу, кілька тижнів”, - додав він.

При цьому, дипломат нагадав, що на сьогодні поки залишається невирішеним питання щодо того, яким чином в угоді будуть відображенні європейські прагнення України та її європейська ідентичність, оскільки українська сторона продовжує наполягати на необхідності закріплення перспективи членства в документі.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році. У листопаді сторони заявили про завершення переговорів на технічному рівні. Разом з тим, восени цього року українська сторона почала наполягати на закріпленні в документі перспективи членства в ЄС для України.