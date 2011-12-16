ЄС: угода з Україною не буде парафована цього року
Текст має бути узгоджений юридичними службами
Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Угода про асоціацію між ЄС та Україною не може бути парафована цього року.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заяви високо посадовий європейський дипломат напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися 19 грудня.
“Не буде парафування цього року”, - сказав співрозмовник агентства.
“Після того, як ми узгодимо текст, юридичні служби наші та українські мають перевірити текст. Це потребує часу, кілька тижнів”, - додав він.
При цьому, дипломат нагадав, що на сьогодні поки залишається невирішеним питання щодо того, яким чином в угоді будуть відображенні європейські прагнення України та її європейська ідентичність, оскільки українська сторона продовжує наполягати на необхідності закріплення перспективи членства в документі.
Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році. У листопаді сторони заявили про завершення переговорів на технічному рівні. Разом з тим, восени цього року українська сторона почала наполягати на закріпленні в документі перспективи членства в ЄС для України.