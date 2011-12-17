Чм стане саміт Україна-ЄС результативним?

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. 15-ий саміт Україна-ЄС, який відбудеться 19 грудня в Києві, може стати результативним для розуміння українською владою позицій ЄС.

Таку думку УНІАН висловив Директор програм по Східному партнерству і Росії Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій МОШЕС.

“Він буде результативним, якщо під результатами ми розуміємо не підписання тих чи інших документі, а отримання обома сторонами, але в першу чергу українським керівництвом адекватного уявлення про позиції ЄС та перспективи українсько-європейської взаємодії. Я думаю, що шанси на це є”, - сказав він.

“Мені здається, що ухвалення політичних рішень в Києві останні 4-5 місяців відбувалось під впливом не зовсім адекватного уявлення про те, що Європа думає про Україну, її майбутнє, і про так би мовити “козирі”, які Україна має на руках”, - додав експерт.

Він підкреслив, що доступ до українського ринку на сьогодні не є “козирем” української влади у відносинах з ЄС, а уявлення про те, що угода про асоціацію Європі потрібна більше, ніж України – не зовсім адекватне.

А.МОШЕС не виключив, що керівництву ЄС вдасться переконати лідерів України змінити своє ставлення до опозиції, хоча й зазначив, що керівництво України в цьому питання, “загнало себе в політичний кут”.

“Якби воно сприйняло сигнали у серпні, чи хоча б у жовтні, то ситуація могла б бути вже сьогодні іншою. Сьогодні дійсно відмовлятися від старої позиції складно. Але мені здається, що ситуативно шанс на це є”, - зазначив експерт.

За його словами, якщо дійсно Україна закладає в проект бюджету на наступний рік вартість газу понад 400 дол. за тис. кубометрів, в такому випадку, їй доведеться шукати ресурс для покращення економічної ситуації, а знайти його можна – тільки у співпраці з Європою.

При цьому, А.МОШЕС наголосив на тому, що якщо саміт не зможе переламати останні тенденції двосторонніх відносин, українській владі доведеться готуватися до посилення пресингу з боку Росії.

“В тому, що вони (лідери ЄС – УНІАН) говоритимуть речі достатньо серйозні на адресу України, у мене сумнівів немає, тому що діватися більше нема куди. Тому що провалюючись в Білорусі, провалюючись в Росії, їм до зарізу потрібно довести, в тому числі польському головуванню, результативність своєї політики хоч десь. І Україна безумовно оце десь і є”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня у Києві відбудеться 15 саміт Україна-ЄС. Головною новиною саміту може стати заява про завершення переговорів про угоду про асоціацію, якщо сторонам вдасться погодити питання щодо вимоги Києва закріпити перспективу членства в угоді.