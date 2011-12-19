Янукович мав би прибрати перешкоди на шляху до асоціації з ЄС

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ мав би прибрати перешкоди, які заважають українцям отримати переваги від угоди про асоціацію з ЄС.

Про це йдеться у коментарі “тіньового” доповідача Європарламенту по Україні від групи ліберальних партій Ханса Ван БАЛЕНА (Нідерланди), текс якого переданий УНІАН.

“Угода про асоціацію між ЄС та Україною може бути підписана лише після того, як Україна продемонструє реальну відданість принципам угоди. Україна потребує посилення незалежності судової системи, боротьби з корупцією та гарантій свободи ЗМІ. Європа готова рухатися вперед в своїхі відносинах з Україною, однак Президент ЯНУКОВИЧ мав би прибрати перешкоди, що заважають українцям насолоджуватися перевагами асоціації”, - написано в коментарі.

Депутат висловив свою стурбованість схваленим нещодавно законом про вибори народних депутатів України, в якому, за його словами, не були враховані основні рекомендації Венеціанської комісії.

“Я переконаний, що представники ЄС на саміті нагадають українській владі важливість, яку ми приділяємо вільним і чесним виборам та верховенству права в цілому”, - підкреслив Х.Ван БАЛЕН.

Сьогодні в Києві відбувається 15-ий саміт Україна-ЄС. Його головним результатом може стати оголошення про завершення переговорів між Україною та ЄС про угоду про асоціацію.

Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 207 році. У листопаді сторони заявили про завершення переговорів на технічному рівні. Разом з тим, восени цього року українська сторона почала наполягати на закріпленні в документі перспективи членства в ЄС для України.