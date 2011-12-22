Сікорський називає досягненням завершення переговорів з Україною

Варшава. 22 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ вважає ”важливим досягненням” оголошене завершення переговорів про асоціацію України з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського МЗС, Р.СІКОРСЬКИЙ сказав про це під час телефонної розмови із заступником голови партії «Баткьівщина» Григорієм НЕМИРЕЮ.

”Пан НЕМИРЯ передав подяку польській владі за їхню позицію у справі екс-прем’єра України та за постійну підтримку українських прагнень до модернізації та інтеграції з ЄС”, - відзначили у прес-службі МЗС Польщі.

”Одночасно міністр СІКОРСЬКИЙ сказав, що парафування та ратифікація цього документа залежатиме від оцінки стану української демократії”, - відзначено у повідомленні.

У МЗС Польщі запевнили, що польська влада вестиме діалог як з представниками влади, так і з представниками опозиції та незалежними неурядовими організаціями України.