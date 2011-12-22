Європейці вірять в ефективність ЄС у подоланні кризи

Брюссель. 22 грудня. УНІАН. Більшість європейців вважають ЄС найбільш ефективним гравцем в подоланні фінансової та економічної кризи.

Про це свідчать результати опитування, проведеного TNS Opinion & Social з 5 по 20 листопада.

Згідно з результатами опитування, 23% європейців вважають ЄС найефективнішим гравцем у подоланні кризи, 20% - вважають такими національні уряди, 16% - “велику двадцятку”, 14% - Міжнародний валютний фонд

При цьому, більша частина опитаних – 61% - вважають, що поточна фінансова ситуація їхніх домогосподарств залишається гарною. Разом з тим, різниця між країнами-членами ЄС дуже значна. Так, у Греції та Угорщині фінансову ситуацію домогосподарств назвали гарною лише 24% респондентів, у той час, як в Нідерландах про це заявили 85% опитаних, у Фінляндії – 88%, Данії – 89%, Швеції – 90%.

В цілому, європейці продовжують довіряти ЄС (34% респондентів) більше, ніж національним урядам (24%). Разом з тим, рівень довіри порівняно з весіннім опитуванням, знизився на 7 процентних пунктів до ЄС та на 8 – до національних урядів.

Загалом, було опитано 31 659 респондентів в 27-ми країнах-членах ЄС та країнах кандидатах.

Похибка вибірки становить 1,9% - 3,1%.