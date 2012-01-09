Брат першої віце-місс Бельгії вибачився за расистський tweet

Брюссель. 9 січня. УНІАН. Брат першої віце-місс Бельгії вибачився за появу на її Twitter’і повідомлення, яке могло бути сприйнято, як расистське.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga.

За даними агентства, після проголошення Лори БЕЙН місс Бельгії 2012 року, на Twitter’і Аврори Де ХЕЕСТ з’явилося повідомлення: “Справжня бельгійка не має жодного шансу”.

Брат першої віце-місс Матьє Де ХЕЕСТ визнав, що цей tweet має расистський сенс і висловив свої вибачення всім тим, хто вважав себе ображеним через появу такого повідомлення.

Сам tweet було розміщено на Twitter’і А.Де ХЕЕСТ її командою з бельгійського Шарлєруа, звідки походить і сама перша віце-місс Бельгії.