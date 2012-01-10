В Бельгії в 2010 році виписали 820 тис. штрафів за перевищення швидкості

Брюссель. 10 січня. УНІАН. В 2010 році поліція Бельгія оштрафувала 820 тис. водіїв за перевищення швидкості.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Gazet van Antwerpen з посиланням на комісара Куна РІКУРА.

За даними видання, це стало абсолютним рекордом за кількістю штрафів, виписаних протягом одного року за перевищення швидкості в країні.

Як пояснив К.РІКУР, в останні роки поліція Бельгії витратила багато коштів на придбання нового технічного обладнання.

“Десятки радарів з цифровими камерами були, таким чином, встановлені на автодорогах”, - сказав він.

При цьому, як зазначив комісар, перевищення швидкості, зафіксовані місцевою поліцією, не враховані до цієї цифри.

Дані щодо кількості штрафів за перевищення швидкості в 2011 році поки не відомі, однак поліція очікує їх ще більшого зростання.