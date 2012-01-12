Мінськ не відповів на пропзицію Брюсселя спростити візовий режим

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Білорусь не відповіла на пропозицію ЄС розпочати переговори про спрощення візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту заявив директор з питань Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіональної співпраці та ОБСЄ Гуннар ВІГАНД.

“У червні минулого року Комісія запропонувала Білорусі розпочати переговори про спрощення візового режиму та реадмісію, щоб полегшити контакти між людьми. На жаль, уряд Білорусі обрав шлях не відповідати на цю пропозицію до цього часу”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після президентських виборів 19 грудня 2010 року та репресій, що відбулися в країні після того, ЄС схвалив рішення про подвійний підхід у політиці щодо Білорусі. З одного боку, - санкції проти винних у репресіях, а з іншого – посилена допомога громадянському суспільству та покращення контактів між людьми. Одним з кроків в напрямку покращення контактів між людьми, мало стати підписання угоди про спрощення візового режиму.