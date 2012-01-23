Новим Президентом ПАРЄ став француз Міньйон
13:29, 23 січня 2012Новини ЄС
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Він очолюватиме Асамблею 2 роки
Страсбург. 23 січня. УНІАН. Новим Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став французький депутат Жан-Клод МІНЬЙОН.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на початку першої частини сесії ПАРЄ 2012 року.
Кандидатура Ж.-К.МІНЬЙОНА була єдиною, висунутою на посаду Президента ПАРЄ.
Ж.-К.МІНЬОЙН замінив на цій посаді турецького депутата Мевлута ЧАВУШОГЛУ, який очолював Асамблею протягом останніх двох років.
Ж.-К.МІНЬЙОН, 61 рік, член Національної Асамблеї Франції, член делегації Франції в ПАРЄ з 3 вересня 2002 року.
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