Новим Президентом ПАРЄ став француз Міньйон

Страсбург. 23 січня. УНІАН. Новим Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став французький депутат Жан-Клод МІНЬЙОН.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на початку першої частини сесії ПАРЄ 2012 року.

Кандидатура Ж.-К.МІНЬЙОНА була єдиною, висунутою на посаду Президента ПАРЄ.

Ж.-К.МІНЬОЙН замінив на цій посаді турецького депутата Мевлута ЧАВУШОГЛУ, який очолював Асамблею протягом останніх двох років.

Ж.-К.МІНЬЙОН, 61 рік, член Національної Асамблеї Франції, член делегації Франції в ПАРЄ з 3 вересня 2002 року.