Президент ПАРЄ не сприймає спосіб, в який засуджено Тимошенко

Страсбург. 23 січня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод МІНЬЙОН не розуміє і не сприймає спосіб, в який було засуджено колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“Я поважаю Україну, але я не можу зрозуміти та сприйняти спосіб, в який було засуджено Ю.ТИМОШЕНКО”, - сказав він.

Президент ПАРЄ зазначив, що він мав можливість зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО за кілька днів до її взяття під варту, і дуже стурбований тим, в яких умовах вона перебуває зараз.

Ж.-К.МІНЬЙОН також зазначив, що він не хотів би, щоб його слова сприймали, як тиск на судову систему.

“Але якщо Україна має бажання стати більш європейською, думаю, ви розумієте, в якому плані, вона повинна відповідати нормам інших, поважати демократію та верховенство права”, - підкреслив Президент ПАРЄ.

Він також зазначив, що хотів би обговорити це питання з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, який перебуватиме цього тижня в Страсбурзі.

Президент ПАРЄ також наголосив, що дуже дружньо ставиться до України.