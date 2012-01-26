Співдоповідачі ПАРЄ мають сумніви в незалежності українських судів

Страсбург. 26 січня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні маютьсерйозні сумніви щодо незалежності судової системи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні, представляючи проект резолюції щодо Функціонування демократичних інституцій в Україні.

“Незалежність судової системи – є серйозна стурбованість щодо призначення суддів, їх незалежності, рівності можливостей між обвинуваченням та захистом”, - заявила депутат естонського парламенту Майліс РЕПС.

“Захист просто не отримує копії справи, і не може з нею ознайомитися. І існує стурбованість Асамблеї в цьому зв’язку”, - доповнила її шведський депутат Марієтта де ПУРБЕ-ЛІНДЕН.

"Прокурори виграють 99,8% всіх справ", - додала вона.

Співдоповідачі висловили стурбованість справами проти опозиційних лідерів в Україні, зазначивши, що ніхто не може бути вищим закону, однак при цьому, докази провини мають бути доведеними незалежними судами.

Співдоповідачі також наголосили на тому, що Україна потребує змін.

“Нам кажуть, що зміни відбуваються, але все це слова, ніяких дій. І це стосується не лише цього уряду, але й попереднього уряду. І це потребує змін. В першу чергу, змін Конституції”, - наголосила М. Де ПУРБЕ-ЛІНДЕН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ розглядає проект резолюції щодо функціонування демократичних інституцій в Україні.