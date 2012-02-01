Human Rights Watch: Засудження Тимошенко ставить під питання підписання угоди України з ЄС

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначає, що засудження колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО поставило під питання підписання нової угоди України з ЄС.

Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини в світі 2012 року, оприлюдненої організацією.

“У серпні (2011 року – УНІАН) Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердив, що “майбутнє України – з Європою” і відхилив пропозицію про вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Однак засудження Ю.ТИМОШЕНКО поставило під питання перспективу підписання з Євросоюзом Угоди про асоціацію, яка на момент підготовки цього огляду проходила остаточне узгодження”, - написано в тексті доповіді.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду на початку 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди про асоціацію – на початку 2008 року.

19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС в Києві сторони заявили про завершення переговорів про угоду про асоціацію.