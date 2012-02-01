ЄС надав 1 млн. євро на реформування правоохоронних органів України

Київ. 1 лютого. УНІАН. Європейський Союз виділив допомогу внутрішнім військам Міністерства внутрішніх справ України (МВС) у розмірі 1,55 млн. євро для підвищення ефективності правоохоронних органів України у забезпеченні прав і свобод громадян.

Про це УНІАН повідомили в Представництві ЄС в Україні.

Кошти виділено у рамках проекту “Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України”. Цей проект сприятиме проведенню структурних реформ у правоохоронних органах України шляхом впровадження кращих європейських та світових практик, забезпечуючи верховенство права в Україні.

До складу консорціуму країн ЄС, які втілюватимуть проект, входять Франція та Румунія. «Проект Твінінг пропонує різноманіття європейського досвіду: як з боку «нових» членів ЄС, так і європейських держав з сталими традиціями правоохоронної діяльності», - зазначається в повідомленні.

Твінінг є інструментом ЄС з інституційної розбудови та підтримки країн, що входять до програми Європейського сусідства та партнерства (ENPI).