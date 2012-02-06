Росія відновила постачання газу в 6 країн ЄС

15:31, 06 лютого 2012
Новини ЄС
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Ще в трьох - відчули збільшення обсягів

Брюссель. 6 лютого. УНІАН. Росія відновила постачання газу в повному обсязі до шести країн-членів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлєн ХОЛЗНЕР.

“Я маю сказати, що стало краще за вихідні. Ми перебуваємо в тісному контакті з країнами-членами, і вони поінформували нас, що постачання газу повернулося до норми в наступних країнах-членах: Болгарія, Словаччина, Австрія, Угорщина, Польща та Греція”, - сказала вона.

В трьох інших країнах – Румунії, Німеччині та Італії, - за словами представника Єврокомісії, постачання газу збільшується, однак ще не сягнуло показників, які були до минулого тижня.

При цьому, М.ХОЛЗНЕР зазначила, що всі країни-члени змогли використати необхідні ринкові механізми для того, щоб попередити можливі переривання постачання гаху споживачам.

“Немає надзвичайної ситуації в Європі і споживачі та промисловість отримують газ в звичайному обсязі”, - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж М.ХОЛЗНЕР заявила, що Комісія звернулася за роз’ясненнями щодо зменшення рівня постачання газу до російського посольства при ЄС, однак поки не отримала відповіді.

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