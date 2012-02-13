В Європі побачили обмежений прогрес Києва в запровадженні біометричних паспортів

Брюссель. 13 лютого. УНІАН. Єврокомісія відзначає обмежений прогрес України у схваленні законодавства щодо безпеки документів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у другій доповіді щодо прогресу в імплементації Україною Плану дій з лібералізації візового режиму.

“Законодавче поле для видачі читабельних машинами біометричних міжнародних паспортів у повній відповідності до найвищих стандартів Міжнародної організації цивільної авіації щодо безпечного управління ідентифікацією, не було завершене”, - зазначається в доповіді.

Єврокомісія в своєму документі відзначила схвалення Україною Плану дій щодо заміни старих паспортів новими, і водночас звернула увагу на те, що закон про документи, що ідентифікують особу, не був підписаний Президентом країни.

Комісія також зазначила, що для подальшої оцінки прогресу їй необхідно отримати інформацію щодо розкладу схвалення нового закону про документи, що ідентифікують особу, щодо програми про вилучення паспортів, що не відповідають стандартам Міжнародної організації цивільної авіації, щодо антикорупційних заходів, спрямованих на чиновників, які займаються видачею паспортів.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті у листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС.