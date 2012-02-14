Литвин пояснив Герцогу Люксембурга, що переговорам по газу з Москвою потрібна публічність

Люксембург. 4 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності публічності в газових переговорах з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив українським журналістам після зустрічі з великим герцогом люксембурзьким АНРІ.

«Це тема двосторонніх відносин і необхідно демонструвати публічність в цьому питанні», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що в ході розмови з герцогом поінформував його, що Україна платить високі ціни за газ і хоче досягнути справедливості у ціноутворенні на російський газ. Разом з тим В.ЛИТВИН підкреслив, що результат переговорів, що тривають з Росією, залежатиме від «мистецтва» учасників переговорного процесу.