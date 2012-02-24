Луганська область хоче вступити до Асамблеї європейських регіонів

Луганськ. 24 лютого. УНІАН. Луганська область має намір вступити до Асамблеї європейських регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення затвердили сьогодні на сесії депутати Луганської облради.

Голова обласної ради Валерій ГОЛЕНКО зазначив, що поки не йдеться про фінансові внески області як учасниці цієї організації.

«Ми поки подаємо заявку на асоційоване членство. Цей статус не вимагає якихось фінансових внесків, але це дозволить нам мати доступ до програм Європейського Союзу з технічної допомоги «Східне партнерство», а також за іншими програмами соціального та культурного співробітництва. Нам потрібно не лише дружити з сусідами (Росією), але й користуватися тими можливостями, які відкриваються в плані співробітництва з Європейським Союзом», - сказав В.ГОЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2011 року Луганська область вступила до Асоціації європейських прикордонних регіонів у рамках її участі в транскордонній організації Єврорегіон «Донбас». До обов`язків Луганської області як члена Асоціації входитиме сплата членських внесків раз на рік у розмірі 1,35 тис. євро на рік.

Довідка УНІАН. Асамблея європейських регіонів заснована в 1985 році і входить до структури громадянських інститутів Ради Європи. До Асамблеї входить 270 регіонів Європи й 34 країни-учасниці Ради Європи. Україна в Асамблеї представлена шістьма областями: Донецькою, Кіровоградською, Херсонською, Київською, Львівською та Одеською.

Асоціація Європейських прикордонних регіонів - асоціація, створена в Європі в 1971 країнами, чиї прикордонні регіони були у минулому об`єднані спільною історією, культурою іншими чинниками. Членами AEBR наразі є 90 із 115 реально діючих європейських прикордонних регіонів (єврорегіонів).

Єврорегіон «Донбас» створено 29 жовтня 2010 року. Він включає Луганську та Донецьку (Україна), а також Ростовську (РФ) області. На його території в 153 тис. кв. км проживають 11,5 млн. осіб.