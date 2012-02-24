Україна вже хоче хоча б парафувати угоду з ЄС в цьому році

Київ. 24 лютого. УНІАН. Україна розраховує, що угоду про асоціацію з ЄС буде парафовано вже в цьому році.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час виступу на урочистостях з нагоди 80-річчя утворення Дніпропетровської області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, за словами В.ЯНУКОВИЧА, у зовнішній політиці України зроблено низку серйозних кроків, які «суттєво посилили наші позиції».

«У 2011 році, по суті, завершено переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі та політичної асоціації України та ЄС. Розраховуємо, що вже в цьому році документ буде парафовано», - сказав глава держави.

Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна сьогодні нарощує свою присутність у нових центрах зростання – як на Сході, так і на Заході та Півдні, а також активно бере участь у міжнародному процесі контролю за нерозповсюдженням ядерних матеріалів.

Президент, окрім того, зазначив, що Україна має власну позицію щодо розвитку відносин із країнами Латинської Америки, Азійсько-Тихоокенського басейну та країнами Африки.

Говорячи про розвиток відносин з країнами Митного союзу, В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що запропонована Україною формула «3+1» є актуальною та цікавою для більшості країн СНД, які також шукають свою модель співпраці з цим інтеграційним об’єднанням.