Грищенко летить в Прагу

Київ. 28 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 5 березня перебуватиме у Празі, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Вишеградської четвірки, Балтії та «Східного партнерства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, метою проведення заходу є обговорення підготовки дорожньої карти «Східного партнерства» та шляхів поглиблення взаємодії членів Вишеградської четвірки, країн Балтії з країнами - партнерами, включаючи Україну.

У рамках участі К.ГРИЩЕНКА у цьому заході плануються двосторонні зустрічі з головами зовнішньополітичних відомств країн - учасниць зустрічі, зокрема, з комісаром ЄС з питань розширення Штефаном ФЮЛЕ.