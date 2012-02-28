Президент ПАРЄ закликає звільнити Луценка

Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод МІНЬЙОН закликає українську владу звільнити колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це йдеться у його заяві, переданій УНІАН.

“Колишній міністр внутрішніх справ не мав чесного суду, а обвинувачення, за якими він визнаний винним, абсолютно не виправдовують вирок до ув’язнення. Той факт, що колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО все ще перебуває в ув’язненні, а також засудження Ю.ЛУЦЕНКА посилюють відчуття того, що обвинувачення проти обох цих опонентів уряду мають політичну природу”, - зазначається в заяві.

Ж.-К.МІНЬОЙН назвав неприйнятним переслідування колишніх урядовців з політичних мотивів у країні-члені Ради Європи.

“Ця практика суперечить верховенству права та віддаляє Україну від принципів нашої організації, а також від європейської інтеграції, якої прагне країна”, - зазначив Президент ПАРЄ.

Він також нагадав, що місяць тому ПАРЄ в своїй резолюції вимагала скасування обвинувачень проти колишніх українських урядовців.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого, Печерський райсуд Києва засудив екс-главу МВС Ю.ЛУЦЕНКА, котрий працював в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.