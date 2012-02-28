МЗС України незадоволений європейським послом

Київ. 28 лютого. УНІАН. У МЗС України заявляють, що із зростаючим здивуванням спостерігають за публічними висловлюваннями посла ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ, які від місяця до місяця все менше відповідають тому, що за усталеними в міжнародному спілкуванні традиціями можуть собі дозволити дипломати.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо публічної діяльності посла ЄС в Україні.

«Від ситуації навколо майбутніх виборів мера міста Києва до стану інвестиційного клімату в Україні – все те, що зазвичай є предметом обговорення українських громадян, політиків та експертів, регулярно стає приводом для коментарів та оцінок людини, до чиїх офіційних функцій входить представляти дипломатичні інтереси інтеграційного об’єднання іноземних держав.

Питання навіть не лише в тональності висловлювання посла ТЕЙШЕЙРИ, а в тому, що той, хто був направлений в Україну як дипломат, і саме в такій якості сприймається і в Брюсселі, і в Києві, самочинно прагне перетворитися фактично на учасника українських внутрішньополітичних процесів та публічного дискурсу. Ми б спокійно і навіть з радістю спостерігали за «українізацією» пана ТЕЙШЕЙРИ, якби його політологічні оцінки та судження сприймалися українськими громадянами та ЗМІ як його особиста думка, а не офіційна позиція 27 країн-членів Європейського Союзу», - зазначають у МЗС України.