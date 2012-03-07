Єврокомісія готова розпочати переговори з Вірменією про ЗВТ

Брюссель. 7 березня. УНІАН. Європейська комісія готова розпочати переговори з Вірменією про глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив 6 березня після зустрічі з Президентом Вірменії Сержем САРСЯНОМ Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ.

“Ми зараз готові розпочати переговори про глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі, яка є невід’ємною частиною угоди про асоціацію, переговори про яку ми вже ведемо”, - сказав Президент Єврокомісії.

“Це – в значній мірі – результат зусиль Вірменії для відповідності нашим “ключовим рекомендаціям”, - додав він.

За словами Президента Єврокомісії, початок переговорів про зону вільної торгівлі стане поворотним пунктом у торговельних та економічних відносинах, і надасть нових можливостей громадянам та бізнесу, як Вірменії, так і ЄС.

Ж.М.БАРРОЗУ також зазначив, що Вірменія зараз має продовжувати реформи у сфері торгівлі та працювати над досягненням прозорого, стабільного та передбачуваного бізнес-середовища.

Президент Єврокомісії також підкреслив важливість дотримання демократичних принципів та цінностей Вірменією, і висловив віру в продовження необхідних реформ Президентом Вірменії.