Брюссель. 17 березня. УНІАН. Європа засудила страту одного з обвинувачених у вибуху в мінському метро Владіслава Ковальова.

Із спеціальною заявою з цього приводу, зокрема, виступив речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН.

“Верховний представник суворо засуджує страту В.Ковальова”, - написано в заяві, текст якої передано УНІАН.

У документі зазначається, що Верховний представник знає, в якому страшному злочині був обвинувачений В.Ковальов.

“Разом з тим, Верховний представник відзначає, що обидва обвинувачуваних не мали права на належний судовий процес, в тому числі, права на захист”, - написано у заяві.

У документі також підкреслюється, що ЄС виступає проти застосування смертної кари, як негуманного покарання, і міститься заклик від імені Верховного представника ЄС до влади Білорусі приєднатися до глобального мораторію на смертну кару, як до першого кроку на шляху повної відмови від такого способу покарання.

Із заявою з приводу страти В.Ковальова виступив також Президент Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ.

“Я шокований повідомленнями про страту В.Ковальова в Білорусі. Від імені Європейського парламенту я передаю співчуття його родині. Мені дуже шкода, що влада Білорус не дослухалася до неодноразових закликів від європейських інституцій та міжнародних правозахисних організацій зупинити страту”, - написано у заяві Президента Європарламенту, переданій УНІАН.

М.ШУЛЬЦ також закликав владу Білорусі продемонструвати людську гідність і повернути тіло страченого родині.

“Поховання в анонімній могилі – просто ганебно і неприйнятно в 21-му столітті в Європі”, - підкреслив Президент Європарламенту.

Він також висловив стурбованість щодо долі іншого засудженого до смертної кари за обвинуваченням в організації вибуху в мінському метро – Дмитра КОНОВАЛОВА.

“Якщо ще не пізно, я закликаю білоруську владу виступити проти цього в будь-якому випадку”, - зазначив М.ШУЛЬЦ.

Він також закликав Білорусь запровадити мораторій на смертну кару.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО відмовився помилувати Д.КОНОВАЛОВА та В.Ковальова, засуджених до смертної кари за вибух у мінському метро 11 квітня 2011 року, в результаті якого загинули 15 осіб, понад 300 отримали поранення.

Смертний вирок обвинуваченим 25-річним уродженцям Вітебської області було винесено у листопаді 2011 року.