Грищенко запросив спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори

Київ. 20 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запросив на парламентські вибори в Україну спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це міністр повідомив сьогодні на своїй сторінці у Twitter.

«А зранку підписав листа на адресу Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ із запрошенням направити спостерігачів на парламентські вибори», - написав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому він висловив думку, що БДІПЛ ОБСЄ зможе завчасно підготуватися до спостереження за виборчим процесом в Україні.

«Ми ж надамо спостерігачам сприяння в роботі», - пообіцяв К.ГРИЩЕНКО.

Як відомо, парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня 2012 року.