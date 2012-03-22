Україна хоче отримати кредит в 800 млн. євро на безпеку АЕС
Кредит очікують до кінця року
Брюссель. 22 березня. УНІАН. Україна сподівається до кінця року отримати кредит на суму в 800 млн. євро для реалізації Комплексної програми підвищення енергоблоків АЕС України.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам Директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля Микита КОНСТАНТІНОВ.
“Ми очікуємо, що “Євроатом” та Європейський банк реконструкції та розвитку нададуть до кінця року спільну позику”, - сказав він.
“Ми розраховуємо, що це буде 800 млн. євро”, - додав М.КОНСТАНТІНОВ.
Він зазначив, що сьогодні це питання обговорювалося на експертному рівні з представниками Єврокомісії.
Представник українського міністерства підкреслив, що уряд планує у будь-якому випадку виконати цю програму, загальна вартість якої, за попередніми оцінками, становить 12 млрд. Грн.. Разом з тим, за його словами, отримання позики “було б корисним” з урахуванням низьких процентних ставок.