ЄС готовий до переговорів з Києвом та Москвою про майбутнє ГТС

Брюссель. 23 березня. УНІАН. ЄС готовий вступити до діалогу щодо розвитку української ГТС з Києвом та Москвою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам ввечері 22 березня після зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКО комісар з питань енергетики ЄС Гунтер ЕТТІНГЕР.

“Ми готові вступити до тристороннього офіційного діалогу. І я думаю, що нам слід, і ми робимо все для реалізації взаємовигідного ефекту для всіх – постачальника, тобто Росії та “Газпрому”; України, як споживача та транзитера, а також країни зберігання, і для ЄС”, - сказав комісар.

“Кожен має свій інтерес, але ми маємо всі і спільний інтерес і я впевнений, що ми доб’ємося результату”, - додав Г.ЕТТІНГЕР.