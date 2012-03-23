Єврокомісія хоче більше співпраці в регіоні Балтійського моря

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Європейська комісія пропонує посилення співпраці в регіоні Балтійського моря.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні Комюніке Єврокомісії для Європарламенту та Ради ЄС.

Документ передбачає три нових цілі для співпраці в рамках Стратегії ЄС для регіону Балтійського моря: збереження моря, поєднання регіонів та ріст процвітання.

В рамках цих трьох напрямків Комюніке пропонує низку конкретних цілей та індикаторів їх досягнення, вважаючи за необхідне встановити також конкретні цілі для кожного сектора співпраці в регіоні. В документі визначаються і доступні для реалізації стратегії фонди.

“Стратегія ЄС для Балтійського моря дає результати, однак ця перша макрорегіональна стратегія також дає нам цінні уроки на майбутнє”, - заявив з приводу схвалення Комюніке комісар ЄС з питань регіонального розвитку Йоханнес ХАН.

Еред запропонованих в Комюніке цілей – зменшення на 20% нещасних випадків при судноплавстві до 2020 року порівняно з 2010 роком, посилення співпраці між органами нагляду за морським судноплавством, забезпечення повноцінного та природозберігаючого поєднання інфраструктури ринку газу та електроенергії між країнами регіону Балтійського моря до 2015 року, зростання на 15% міжрегіональної торгівлі до 2020 року.

Комюніке буде передано на затвердження Європарламенту та Раді ЄС.

Як повідомляв УНІАН, стратегія ЄС для регіону Балтійського моря була започаткована в 2009 році.