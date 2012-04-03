Наступний раунд переговорів по Придністров`ю відбудеться у Відні

Київ. 3 квітня. УНІАН. Черговий раунд переговорів у форматі «5+2» щодо придністровського врегулювання планується провести 17-18 квітня у Відні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

За його словами, 2 квітня у Києві відбулися консультації на рівні керівництва МЗС України та спеціального представника ірландського головування в ОБСЄ з питань врегулювання придністровського конфлікту. Учасники консультацій високо оцінили кроки Кишинева та Тирасполя в напрямку зміцнення довіри та вирішення конкретних соціально-економічних проблем, зокрема проведення низки зустрічей, що відбулися останнім часом, керівників Молдови і Придністров’я.

О.Дикусаров також зазначив, що в Україні вітають підписання документу щодо принципів взаємодії сторін при здійсненні вантажного залізничного руху через територію Придністров’я, що є винятково важливим для зміцнення довіри між сторонами і нормалізації економічної ситуації в регіонів.

Довідка УНІАН. Офіційні зустрічі щодо придністровського врегулювання у форматі ”5+2” (Республіка Молдова і Придністров`я), посередників (Україна, Росія, ОБСЄ) і спостерігачів (США і ЄС) були перервані наприкінці лютого 2006 року. Після цього відбувалися зустрічі в тому ж форматі, але вони були неофіційними. Рішення про відновлення постійної ради стосовно придністровського врегулювання у форматі ”5+2” було прийнято 22 вересня 2011 року в Москві на черговій неофіційній зустрічі сторін.