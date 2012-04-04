Єврокомісія пропонує спростити правила реєстрації автомобілів

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Європейська комісія пропонує спростити правила перереєстрації автомобілів в країнах-членах ЄС у випадках, коли автомобілі перетинають кордони країн-членів.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо Тайані, про це йдеться в новому проекті регулювання, схваленому Комісією сьогодні.

“Ця пропозиція стосується перевезення автомобіля, зареєстрованого в одній країні-члені до іншої країни-члени”, - сказав він.

“Треба зрозуміти наскільки широкий цей феномен. Щорічно, 3,5 млн. машин переміщуються з однієї до іншої країни члени і їх потрібно реєструвати знову”, - додав А.Тайані.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що вимога до реєстрації автомобіля в новій країні-члені при переміщенні, є однією з головних проблем функціонування єдиного європейського ринку.

Відповідно з підготовленими пропозиціями, громадяни ЄС, які проводять відпустку в іншій країні-члені ЄС, не повинні будуть реєструвати свій автомобіль там. Крім того, при зміні постійного місця проживання, громадяни матимуть 6 місяців на перереєстрацію автомобілів; при покупці машин, що були у використанні в іншій країні-члені ЄС, громадяни не повинні будуть проходити обов’язковий технічний контроль в країні свого проживання; громадяни, що працюють в іншій країні-члені ЄС і користуються службовим автомобілем, не повинні будуть перереєстровувати його в країні свого проживання; компанії з надання автомобілів в оренду отримають можливість направляти свої автомобілі до інших країн-членів ЄС на період до шести місяців без перереєстрації; транспортні компанії отримають право реєструвати автомобілі в країні, де перебуває головний офіс компанії.

Як зазначив.віце-президент Єврокомісії, пропозиція має бути схвалена тепер Європарламентом та Радою ЄС.