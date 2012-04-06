Уряд закликає компанії Бельгії не платити за новими цінами за газ

Брюссель. 6 квітня. УНІАН. Міністр економіки Бельгії Ванде Ланотте радить підприємствам країни протестувати і не оплачувати нові рахунки за газ, які вони отримають від постачальників з 1 квітня цього року.

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, два провідних постачальника газу Бельгії Electrabel та Luminus вирішили з 1 квітня підвищити ціни в середньому на 3%-4% для споживачів. Водночас, уряд країни схвалив рішення заморозити з 1 квітня і до кінця року застосування механізму змінювання ціни в залежності від ринкової вартості.

“Я раджу підприємствам оскаржувати їх рахунки і не платити”, - заявив міністр економіки Бельгії фламандській газеті Het Laatste Nieuws.

“Для домогосподарств, на цей час, не потрібно нічого робити, оскільки вони не отримають рахунків, що змінюються кожен місяць”, - уточнив В.Ланотте в інтерв’ю бельгійській телерадіокомпанії RTBF.

Міністр зазначив, що уряд країни розглядає нові рахунки за газ від компаній-постачальників незаконними, і додав, що ті, хто вже сплатили за ними, можуть вимагати компенсацій.

“Ми використаємо всі правові шляхи, щоб забезпечити виконання закону”, - зазначив з цього приводу в інтерв’ю франкомовній газеті Le Soir державний секретар з питань енергетики Мельхіор Вателе.