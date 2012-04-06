Чоловіка, який погрожував вбивством Саркозі, засудили на 2 місяці ув`язнення

Брюссель. 6 квітня. УНІАН. 49-річного чоловіка, який погрожував вбивством Президента Франції Ніколя Саркозі, засудили до двох місяців ув’язнення.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

В понеділок, 2 квітня, зранку з будинку засудженого в XIII окрузі Парижу було зроблено два телефонних дзвінки в комісаріат поліції XV округу, де розташована приймальня кандидата на президентських виборах від партії Н.Саркозі UMP. В цих дзвінках була висловлена погроза вбити французького Президента та кандидата на майбутніх виборах, які відбудуться у травні цього року.

Підозрюваний під час допиту заявив, що не пам’ятає, чи телефонував він до поліції, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння, посиленого вживанням медикаментів.

Разом з тим, номер телефону комісаріату XV округу фігурував серед переліку останніх дзвінків, зроблених підозрюваним.

В четвер, 5 квітня, суд Парижу засудив чоловіка до шести місяців ув’язнення, з них 4 – умовно. Крім того, згідно з рішенням суду, підозрюваний ще два роки перебуватиме під наглядом.