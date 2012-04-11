Польща вирішила не підвищувати тарифи на залізнічні перевезення

Варшава. 11 квітня. УНІАН. Державний регулятор залізничного транспорту Польщі Urzаd Transportu Kolejwego (UTK) відмовився затвердити запропоновані держкомпанією PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK S.A.) нові тарифи на доступ до залізничної інфраструктури країни.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, UTK у своєму рішенні назвав нові тарифи необґрунтованими, відзначивши, що їх введення призвело б до дорожчання доступу до інфраструктури в середньому на 8,9%.

Регулятор відзначив, що таке зростання цін на послуги PLK S.A. призведе до зниження конкурентоспроможності залізничних перевезень у країні, що не дозволяє йому затвердити тарифи у такому вигляді.

UTK також вказала на низку суперечливих даних у проекті тарифів, наданих компанією, якій належить 98% залізничної інфраструктури в Польщі.

Регулятор у своєму рішенні наводить листи від клієнтів PLK S.A., які просили його не затверджувати нові тарифи, оскільки вони призведуть до зростання деяких оплат від 6% до 60%.

Низка компаній назвала дискримінаційними нові ставки на послуги власника залізничної інфраструктури в Польщі, відзначаючи, що вони вже зараз одні з найвищих в Європі.

При цьому, за їх даними, тільки 36% польської залізничної інфраструктури вважається «гарною».

Нові тарифи на доступ до залізничної інфраструктури в Польщі мали бути введені з 9 грудня 2012 року.

UTK відзначив, що PLK S.A. може оспорити відмову затвердження тарифів в Окружному суді у Варшаві протягом 14 днів з моменту надання рішення, яке було прийняте 10 квітня.

Довідка УНІАН. PLK S.A разом з рядом своїх найбільших клієнтів - зокрема, PKP Intercity, PKP Cargo - входить до складу акціонерної компанії PKP, що належить польській державі, яку уряд створив в 2001 році в рамках реструктуризації залізничного транспорту Польщі.

Згідно з річним звітом компанії, у 2010 році (даних за 2011 поки немає) її чистий збиток становив більше 140 млн. доларів при доходах на рівні 1,3 млрд доларів (за поточним курсом 1 USD = 3,1).

70% доходів компанії становили оплати за користування залізничною інфраструктурою.

З 2002 по 2010 рік чистий збиток компанії становив від близько 300 до 30 млн. доларів на рік.